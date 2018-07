Esporte Casa cheia! Goiás anuncia que ingressos para jogo contra o Coritiba estão esgotados Segundo comunicado, 10.346 ingressos foram vendidos. De acordo com o clube, esta é a carga máxima permitida para venda

O torcedor esmeraldino pretende empurrar o Goiás rumo ao G4 da Série na noite desta terça-feira (24). O clube anunciou, mais de sete horas antes de enfrentar o Coritiba, que os ingressos para a partida, que será disputada no Estádio Olímpico, às 19h15, estão esgotados. Segundo comunicado do Goiás, 10.346 ingressos foram vendidos. De acordo com o clube, esta é a ca...