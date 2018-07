Esporte Carro de jogador do Flamengo explode e ele escapa ileso: 'Apenas um susto' As chamas tomaram conta do veículo e o destruíram completamente

Lucas Paquetá passou um grande susto na manhã desta sexta-feira (6). O carro do jogador do Flamengo explodiu e pegou fogo quando ele estava na Estrada dos Bandeirantes, a caminho do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para treinar com o elenco. O incidente não passou de um susto. Paquetá está bem e não teve nenhum ferimento. Após o trei...