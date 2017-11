Carro da Stock Car ficará em exposição em Goiânia

Os amantes de velocidade que moram em Goiânia, a partir desta terça-feira (14) até a sexta-feira (17), poderão conhecer um protótipo de um carro da Stock Car. O modelo ficará em exposição na agência do Banco do Brasil, situada na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste da cidade, das 9h às 17h. O Autódromo Internacional de Goiânia recebe a 11ª etapa da competição no domingo (19).

Na sexta-feira (17), o protótipo será transferido para a Sucursal da Mapfre Seguros, responsável pela exposição, na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, no Setor Central.

“Queremos proporcionar aos moradores de Goiânia que são apaixonados por velocidade a experiência de ter acesso a um carro similar ao de corrida. A Stock Car vem conquistando cada vez mais o público brasileiro que tem comparecido aos autódromos. Apoiamos a categoria porque acreditamos que o esporte tem o poder de transformar a vida das pessoas”, comenta Leonardo Mattedi, diretor geral de Administração, Finanças e Marketing do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.