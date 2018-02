Carnaval, suor e ritmo das forças do Estadual vão à Serrinha

Vitoriosos e classificados à 2ª fase da Copa do Brasil, o Goiás e a Aparecidense levarão neste sábado, às 16h30, o que têm de melhor neste instante para desfilar no Estádio da Serrinha em pleno sábado de carnaval. Os times, além da passagem de fase na Copa do Brasil, se destacam no Estadual, com bons números e atrações. O alviverde tem no bloco defensivo o destaque ...