Esporte Carlos Sainz Jr. é confirmado para substituir Alonso na McLaren a partir de 2019 Futuro do outro piloto da equipe, Stoffel Vandoorne, ainda está indefinido

Dois dias depois de Fernando Alonso anunciar que deixará a Fórmula 1 ao final desta temporada, o espanhol Carlos Sainz Jr. foi oficialmente confirmado, nesta quinta-feira (16), como substituto do seu compatriota na McLaren a partir do campeonato de 2019 da categoria máxima do automobilismo. Enquanto Alonso define o futuro de sua carreira, no qual ele deverá dar os...