Esporte Carlos Eduardo se despede do Goiás: “Saio de cabeça erguida e confiante” Jogador embarca para o Egito neste sábado (30) e deve assinar contrato de 3 anos; atacante diz que voltará para o Goiás no futuro

O Goiás oficializou nesta sexta-feira (29) a saída do atacante Carlos Eduardo. O atleta de 21 anos embarca nos próximos dias para Cairo, no Egito, onde vai realizar exames médicos e assinar contrato por três temporadas junto ao Al Ahram Pyramids FC. “Sei que o momento que o clube (Goiás) vive não é o melhor, mas estou saindo do clube que me criou e me abraçou de ...