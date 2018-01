Carlos Eduardo irá ficar fora do time por um mês

A semana não começou boa para o torcedor esmeraldino, além da derrota para o Vila Nova, no final de semana, nessa segunda-feira (22), o departamento médico esmeraldino confirmou a lesão no obro do atacante Carlos Eduardo, que ficará de fora dos gramados no próximo mês.

O médico do Goiás, Dalton Siqueira foi quem confirmou a lesão e descartou um procedimento cirúrgico. A principio, o atacante irá fazer um tratamento conservador, com repouso e fisioterapia.

Com a lesão do atacante, as sondagens que o jogador está recebendo do São Paulo deve esfriar. Além disso, também abre uma vaga na equipe titular. Maranhão que entrou no lugar do atacante nos últimos jogos é a principal opção para o comando de ataque, além dele, Tiago Luís, que já foi relacionado para o clássico é outro que entra na briga por uma vaga.