Esporte Carlos Eduardo é aprovado em exames e já começa a pré-temporada no Al Ahram Pyramids FC O atacante, de 21 anos, rendeu aos cofres esmeraldinos mais de R$ 20 milhões

Carlos Eduardo, que viajou no último sábado (30) para o Egito, realizou exames médicos no Al Ahram Pyramids FC e foi aprovado pelo clube egípcio, assim, o atacante já começa a pré-temporada com o restante do elenco, se preparando para o campeonato nacional, que começa em setembro. O atacante se junta aos brasileiros: Keno, Ribamar e Arthur Caíque, além do treinador A...