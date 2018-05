Esporte Carille recebe proposta 'irrecusável' do Al Hilal e pode deixar Timão O time da Arábia Saudita está disposto a oferecer um contrato de dois anos ao treinador e deve pagar o triplo do que recebe na equipe paulista

Fábio Carille pode deixar o Corinthians nos próximos dias. O Al Hilal, da Arábia Saudita, tem conversas adiantadas com representantes do técnico e promete oficializar ainda essa semana uma oferta para levá-lo com um salário que é o triplo do que recebe no clube brasileiro e firmar um contrato válido por dois anos. A oferta, segundo pessoas próximas ao treinador, é "irrecusável" e...