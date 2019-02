Esporte Carille faz mistério sobre formação ofensiva do Corinthians As dúvidas estão do meio para a frente. A linha defensiva está confirmada com Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar. Ralf deve ser o primeiro volante e Jadson atuará como meia centralizado

O técnico Fábio Carille fez mistério no treino desta sexta-feira e escondeu o time do Corinthians que entrará em campo no clássico contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. As dúvidas estão do meio para a frente. Depois de um rápido trabalho de aquecimento, o treinador levou 15 jogadores mais o goleiro Cássio para o camp...