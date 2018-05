Esporte Carille encerra preparação e confirma Corinthians com sete mudanças para domingo Corinthians entrará em campo diante do Sport com: Walter; Mantuan, Henrique, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Paulo Roberto, Mateus Vital, Pedrinho e Junior Dutra; Roger

O técnico Fábio Carille encerrou neste sábado a preparação do Corinthians para o duelo diante do Sport. Já no Recife, onde acontecerá o confronto de domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador confirmou a escalação com sete mudanças em relação à goleada de quinta-feira sobre o Deportivo Lara, pela Libertadores. Carille já havia indicado que realiza...