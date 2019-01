Esporte Carille e Sampaoli fazem primeiro teste para a temporada Rivais, Corinthians e Santos colocam em campo trabalho de duas semanas sob comando dos novos técnicos

Corinthians e Santos não pouparam esforços para buscar um novo treinador. Fábio Carille, de um lado, e o argentino Jorge Sampaoli, do outro, agora precisam justificar toda a confiança depositada neles. O primeiro teste de ambos será no amistoso entre as equipes neste domingo (13), às 17h30, em Itaquera. Carille voltou do mundo árabe, depois de comandar por sete meses ...