Esporte Carille diz não ter recebido proposta oficial para sair e critica imprensa Fábio Carille foi apontado como provável novo técnico do Al-Hilal, que estaria disposto a pagar um salário milionário ao treinador

O técnico Fabio Carille afirmou que ainda não recebeu uma proposta oficial do Al-Hilal para deixar o Corinthians e criticou a cobertura da imprensa do episódio após o empate por 1 a 1 contra o Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. "Grande parte da imprensa mente demais. O que eu escutei do meu empresário até ontem (sábado). Hoje (domingo), eu não fale...