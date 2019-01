Esporte Carille confirma Corinthians com Ramiro e Marllon para a estreia do Paulistão Alvinegro abre busca pelo tricampeonato estadual no domingo (20) contra o São Caetano, em casa

O técnico Fábio Carille confirmou nesta sexta-feira o Corinthians que estreará no Campeonato Paulista contra o São Caetano, domingo (20), em Itaquera. O volante Ramiro, poupado da atividade no dia anterior, não será problema. "O Ramiro ficou fora só por precaução. O departamento médico passou que ele tem condição de jogo. É o time que treinou ontem com Ramiro no lug...