Esporte Carille agradece torcedor corintiano: 'Teve muito peso na minha volta' O treinador deverá ser apresentado no próximo dia 3 de janeiro, quando a equipe retorna de férias

O técnico Fábio Carille agradeceu o apoio que tem recebido dos torcedores corintianos. Desde que começaram as especulações sobre a volta ao Corinthians até o desembarque em Guarulhos no último sábado (15), o treinador se mostrou surpreso com o as demonstrações de afeto da Fiel. "Torcedor corintiano, muito obrigado pelo carinho. Me surpreendi com o carinho de todos vo...