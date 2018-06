Esporte Capitão em amistoso, Gabriel Jesus tem plano para se tornar celebridade mundial Agência de marketing já traçou estratégias

O Brasil terá no amistoso deste domingo contra a Croácia, em Liverpool, um capitão com idade de soldado raso: Gabriel Jesus. O garoto de 21 anos, completados recentemente, vai ganhar a patente no penúltimo teste da seleção antes da Copa do Mundo, em jogo que começa às 11 horas (de Brasília) no Anfield Road, em função do rodízio instituído por Tite e pelo seu bom desempenho s...