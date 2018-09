Esporte Capitão do Vila Nova projeta boa sequência

O volante Geovane voltou a vestir a camisa do Vila Nova após 50 dias. O capitão colorado está recuperado de lesão e entrou no decorrer da vitória sobre o Coritiba (2 a 1). O jogador deve ganhar espaço no time titular e projeta uma boa sequência da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.Pela frente, o Tigre encara o vice-líder CSA e, posteriormente, o líder Fort...