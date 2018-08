Esporte Capitão diante do CSA, João Afonso ressalta que continuará trabalhando para recuperar espaço no time O Goiás volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira (17), diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli

Diante do CSA, na última rodada, o volante João Afonso ganhou uma chance na equipe titular e de quebra também recebeu a braçadeira de capitão. O jogador não decepcionou e fez uma boa partida, que foi concluída com uma vitória sobre o time alagoano, resultado que colocou o time na 5ª colocação, apenas um ponto do Atlético, o 4º na tabela. "É uma responsabilidade muito ...