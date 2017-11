Capitão de time agride árbitro durante jogo

Em uma partida de volta das quartas de final da Segunda Divisão Tocantinense, entre Araguaína e Alvorada, no último sábado (25), o atacante Jarderlandi da Silva Leal, capitão do Alvorada, foi expulso do campo após pedir o cartão amarelo para um jogador do time adversário. Inconformado com a resposta negativa, o atleta chutou o árbitro da partida, Gilmar Oliveira, depois do lance.

Jarderlandi foi ouvido pela polícia no estádio Mirandão, em Araguaína, após o árbitro registrar um boletim de ocorrência contra ele.

Segundo Jardel, como é conhecido, o árbitro perguntou se ele queria terminar o jogo e deu a ele um cartão vermelho. “Além de me dar o cartão, ele veio para querer tipo me intimidar e eu dei um chute nele. Essa é a realidade”, explicou o atacante.

Conforme o jogador, Gilmar demonstrava estar impaciente durante a partida. “Fui conversar com ele com todo o respeito e ele já me mandou calar a boca e falou que não queria conversa comigo. Até os próprios jogadores do Araguaína ficaram assustados com a maneira que ele me tratou dentro de campo”, disse.

No segundo tempo, Jardel agrediu o árbitro com um pontapé. Por conta da agressão ele precisou ser substituído pelo quarto árbitro, Raimundo Ramos.