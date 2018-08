Esporte Capitão da França na conquista da Copa, Lloris é detido por dirigir embriagado As autoridades não revelaram maiores detalhes sobre o caso

Responsável por erguer a taça de campeão do mundo na Rússia, o goleiro francês Hugo Lloris foi detido na madrugada desta sexta-feira por dirigir embriagado em Londres, onde mora e defende o Tottenham. Lloris foi o capitão da seleção francesa na conquista da Copa do Mundo, no mês passado. Segundo a Polícia Metropolitana da capital britânica, o jogador de 31 anos ...