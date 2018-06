Esporte Capitão da França afirma que time tem recebido críticas injustas pelas atuações "Há uma certa negatividade quando se fala da França", lamentou Hugo Lloris

Um favorito sem brilho, resultados não convincentes, craques sem render o esperado. A seleção da França vai para as oitavas de final da Copa do Mundo neste sábado, em Kazan, contra a Argentina, com inúmeras críticas vindas da imprensa do país. Por isso, nesta sexta-feira, o goleiro e capitão do time francês, Hugo Lloris, afirmou que o elenco não tem recebido o reconhecimento m...