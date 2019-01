Esporte Capitão colorado faz o papel de anfitrião com os novatos Em sua terceira temporada pelo Tigre, zagueiro Wesley Matos elogia reforços contratados pelo Tigre e lamenta saída de Diego Giaretta

Um dos principais jogadores do Vila Nova desde 2017, o zagueiro Wesley Matos vai para a sua terceira temporada no clube. Capitão do time em 2018 e referência de liderança no elenco, o jogador busca ser um bom anfitrião para os nove reforços que foram contratados e acabaram de chegar. "Já conhecia a maioria dos jogadores, pelo menos de jogar contra. Nós que estamo...