Cantinho mais russo do Setor Bueno

A história de família do russo Daniel Nesovitch Lell Natal é curiosa e marcada por fatos históricos. A Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar no Brasil são enredos do nascimento do empresário, que hoje tem 41 anos. Em 1977, a mãe do russo, Maria Enguenievna Lell Natal, deu à luz na embaixada da Rússia em Brasília.Na lei e nos documentos, Daniel, apesar de ter ...