Cantinho do Paredão: a homenagem ao goleiro Danilo, ídolo da Chape, criada pela mãe do jogador

Mãe do goleiro Danilo, uma das vítimas da tragédia e ídolos da Chapecoense, dona Ilaídes Padilha, de 55 anos, construiu um memorial no quarto onde o jogador dormia, quando a visitava, em homenagem ao filho. O “cantinho do Paredão”, nome dado ao memorial, contém a história de Danilo, por meio de fotos, medalhas, troféus, camisas e lembranças que amenizam a saudade.