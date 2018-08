Esporte Campeonato Goiano Feminino terá três equipes participantes A competição está prevista para começar no dia 13 de outubro e vai até 25 de novembro

Nesta quarta-feira (22), foi realizado o Conselho Técnico do Campeonato Goiano de Futebol Feminino Adulto, que contará com três equipes: Clube Jaó, Aliança e Campineira. A competição está prevista para começar no dia 13 de outubro e ser finalizada no dia 25 de novembro. O campeão irá representar o Estado na seletiva para o Campeonato Brasileiro Feminino A2, em 2019. ...