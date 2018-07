Esporte Campeonato Goiano da Terceira Divisão terá apenas 9 equipes participantes A competição começa no dia 10 de outubro e segue até o dia 9 de dezembro

A Federação Goiano de Futebol divulgou nesta segunda-feira (30) as últimas definições para a disputa da Terceira Divisão do Campeonato Goiano. Após o prazo final para as equipes sanarem suas pendências, na última sexta-feira (27), dois times acabaram ficando de fora da competição, o Atlético Rioverdense e o Itaberaí. Com a saída das duas equipes, a competição deste ...