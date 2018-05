Esporte Campeonato Brasileiro de Wake Park acontece neste fim de semana em Goiânia A competição reunirá os melhores atletas da modalidade

O Sunset Wake Park, na GO-020, receberá neste sábado (2), o Campeonato Brasileiro de Wake Park, e a segunda etapa do Circuito ABW. O evento que acontecerá durante todo o dia, é uma ótima opção para quem gosta de aventuras, manobras radicais e uma boa música. Reunindo os melhores atletas da modalidade, as competições terão início às 8h da manhã, e seguirão no per...