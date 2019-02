Esporte Campello indica mais jogos do Vasco no Maracanã e diz que lucrará com estádio Presidente vascaíno acredita em grandes públicos na principal praça esportiva carioca e o primeiro duelo será contra o Resende, no próximo domingo (10)

Embora o Vasco tenha o seu estádio, jogar no Maracanã como mandante deve se tornar algo mais frequente em 2019. O indicativo dessa possibilidade foi dado pelo presidente Alexandre Campello, explicando que pretende levar ao principal estádio do Rio os jogos do time com expectativa de grande público. E o primeiro deles será no domingo, quando a equipe vai enfrentar o R...