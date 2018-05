Esporte Campeões olímpicos em 2016, Alison e Bruno Schmidt encerram dupla "Foram anos maravilhosos. Tenho orgulho do que construímos juntos, um time que foi exemplo para muita gente, que alcançou todos os resultados, mas que chegou ao fim", disse Alison

Uma das parcerias mais vitoriosas da história recente do vôlei de praia chegou ao fim. Nesta quarta-feira (23), Alison anunciou que não atuará mais ao lado de Bruno Schmidt, com quem formava a dupla que foi campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016. Eles estavam juntos há quatro anos e meio. "Foram anos maravilhosos. Tenho orgulho do que construímos juntos, um tim...