Campeãs de edições anteriores apoiam vencedoras inéditas

Ao final do Circuito Mulher Unimed, o clima de confraternização entre as corredoras imperou. Até mesmo entre as corredoras de ponta há mais do que respeito. Duas veteranas e vencedoras de edições anteriores da prova ficaram em 2º lugar. Nos 5 km, Vani Rodrigues dos Santos. Nos 10 km, Janivan Lima da Silva.

Aos 59 anos, Vani foi lembrada pela vencedora dos 5 km. Fernanda Carvalho fez questão de falar sobre a rival. "Respeito muito a história dela", disse. Mesmo ostentando um sorriso no rosto, Vani falou sobre o resultado. "Estou muito decepcionada. Mas se ela (Fernanda) ganhou é porque merece. Fico decepcionada comigo mesma", justifica.

Vani trata as companheiras como "filhas". Ela começou a correr há apenas sete anos e já tem uma invejável coleção de 137 troféus. "São 73 prêmios de 1º lugar", exalta a corredora.

Já Janivan, que é funcionária dos Correios e venceu a prova dos 4 km em 2014, o fato de cruzar a linha de chegada em 2º lugar não a deixou frustrada. "Foi um resultado satisfatório. O bom mesmo é poder participar. Subir no pódio é um orgulho. Estou feliz."