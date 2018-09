Esporte Campeão do US Open, Djokovic sobe para 3º do ranking e já ameaça Nadal e Federer Lista atualizada da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) foi divulgada nesta segunda-feira (10)

Campeão do US Open, no domingo, o tenista sérvio Novak Djokovic segue ascendendo no ranking da ATP. Na lista atualizada nesta segunda-feira, ele subiu três posições e já aparece na terceira colocação, estando atrás somente do líder, o espanhol Rafael Nadal, e do vice-líder, o suíço Roger Federer. Ao faturar o seu 14º título de Grand Slam, o sérvio chegou aos 6.445 ...