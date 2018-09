Esporte Campeão da Copa, Deschamps é eleito o melhor técnico do mundo pela Fifa Francês supera o compatriota Zidane e o croata Zlatko Dalic e fica com o prêmio

O título da Copa do Mundo fez a diferença e Didier Deschamps foi eleito nesta segunda-feira o melhor técnico do mundo pela Fifa. Campeão na Rússia com a seleção francesa, o treinador recebeu o prêmio referente à temporada 2017/2018 nesta segunda-feira, em festa da entidade realizada em Londres. Deschamps deixou para trás o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, derrotado j...