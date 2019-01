Esporte Campeã em Melbourne, Osaka se torna a primeira asiática a ser número 1 no tênis Jovem tenista do Japão chega ao topo do ranking entre as mulheres aos 21 anos

A japonesa Naomi Osaka fez história no último sábado (26) ao conquistar o seu primeiro título do Aberto da Austrália, em Melbourne, logo na sequência de ter sido campeã de forma inédita no US Open, em Nova York, no ano passado. E fez história nesta segunda-feira ao ser confirmada como a nova número 1 do mundo, sendo a primeira asiática a assumir esse posto no tênis s...