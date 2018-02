Campanha busca doadores de sangue para salvar goleira do Aliança

A goleira do Aliança Kleane Alves vive um drama. Pouco mais de seis meses depois de viver o sonho de ser convocada para a seleção brasileira sub-20, a atleta de 19 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Ela foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda e teve complicações, após a primeira sessão de quimioterapia. Uma campanha vem pedindo doação de sangue, qualquer tipo, para socorrer a jovem.

Com três infecções, Kleane está em coma induzido e precisa do sangue por ser parte importante do tratamento. Como o item está em falta na unidade de saúde, há uma mobilização para conseguir doadores. A lateral Maurine, do Santos e da seleção principal, e a cantora Marília Mendonça chegaram a compartilhar em suas redes sociais pedidos de ajuda para a atleta do Aliança.

Kleane é natural de Araguaína (TO) e se destacou durante a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, no ano passado, atuando pelo Aliança. Assim, ela foi convocada pelo técnico Doriva Bueno, da seleção sub-20, para ser observada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), durante um período de treinos e testes. Ela esteve reunida com os demais atletas no início de julho de 2017.

Em janeiro, após apresentar vários sintomas e enfrentar uma peregrinação por unidades públicas de saúde, a doença foi descoberta. O tratamento inclui um transplante de medula óssea, segundo informou os médicos - testes de compatibilidade com familiares estão em andamento. Porém, para chegar a este ponto, Kleane precisa passar por outras etapas do tratamento, que incluem a recuperação das infecções que a acometeram.

Doações podem ser feitas ao Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, em nome de Kleane Alves Gomes. O local recebe doações de qualquer tipo de sangue, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Endereço: Rua 239, n º 196, Setor Universitário. Telefone: (62) 3243-7031.