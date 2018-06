Esporte “Camisa não ganha jogo”, afirma Casemiro

Líder do Brasil em roubadas de bola, o volante Casemiro não acredita que camisa ganha jogo em partidas da Copa do Mundo. O jogador usou o exemplo da Alemanha, que caiu na fase de grupos do Mundial, para dizer que não existe favoritismo brasileiro contra o México.“Camiseta não ganha jogo. Temos o exemplo da Alemanha. Com todos os jogadores que tem, caiu na 1ª fase. Est...