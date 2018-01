Camisa 1 do Vila Nova tem novo dono

A camisa 1 do Vila Nova iniciou o ano sem dono. A estreia do goleiro Mateus Pasinato, no entanto, ficou marcada por defesas seguras, agilidade e qualidade técnica apresentada pelo jogador de 25 anos na vitória pelo placar mínimo no clássico contra o Goiás, no domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano.Natural de Concórdia (SC), Mateus Pasinato é formado no Canarinho Co...