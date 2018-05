Esporte Camisa 1 do Goiás muda de dono? Criticado e sob pressão, Rangel pode ser preterido por Marcos, que não jogou em 2018

Desde que assumiu o comando técnico do Goiás, Ney Franco tem recebido cobranças do torcedor a respeito da titularidade de Marcelo Rangel. Nos dois primeiros jogos em que esteve no comando (contra Fortaleza e Guarani), o treinador manteve o jogador, mas a situação pode mudar para a partida contra o Boa Esporte, neste sábado, no Serra Dourada. No treino de ontem, Marco...