Camaleão dá bote na ponta e faz Vila Nova pensar em erros cometidos

A primeira derrota do Vila Nova na temporada apareceu no pior momento possível. O Tigre caiu para a Aparecidense, por 3 a 1, em pleno Serra Dourada, e viu a situação na tabela começar a se complicar em relação à sua classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano. O Camaleão é o novo líder do Grupo B e deu passo importante rumo à semifinal. Com a vitória, a Apa...