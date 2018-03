Calmo e preciso, atacante do Vila revela busca por repertório diferente para cobrar pênaltis

Dois pênaltis, convertidos pelo atacante Ramon, no segundo tempo, deram ao Vila Nova a vitória por 2 a 1 e vaga à semifinal do Estadual, neste sábado (10), no Estádio Serra Dourada. A meta do Tigre foi alcançada em jogo marcado pelos lances polêmicos e parecidos, incluindo gols do colorado, após marcações contestadas pelo Grêmio – nas penalidades, os visitantes tocaram a mão n...