Esporte Calendário nacional é divulgado com novidades

A CBF divulgou nesta quarta-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o calendário de 2019 do futebol brasileiro. O comunicado traz várias novidades em relação a este ano. Uma delas é o fato de que todos os jogos noturnos deverão ser iniciados até no máximo às 21h30. E a entidade também confirmou que os principais torneios do País serão paralisados durante o...