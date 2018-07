Esporte Cajá analisa primeiro turno do Goiás e destaca foco no G4 Meio campista enaltece reação esmeraldina e comenta sobre ultrapassar rival na tabela

Apesar do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro ainda não ter chegado ao fim, o Goiás é o time que mais se destacou nesta fase. A equipe esmeraldina, que ficou as sete primeiras rodadas sem vencer, chegou a amargar a lanterna da competição. Entretanto, após a chegada de Ney Franco, a equipe encaixou e conseguiu uma grande arrancada. Os números mostra...