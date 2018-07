Esporte Caiu na net: jogo cujo objetivo é manter Neymar de pé faz sucesso; confira "NeyBoy Challenge" remete ao famoso "Flappy Bird", que fez sucesso nos últimos anos

Lembra do "Flappy Bird", jogo que fez sucesso recentemente? E como esquecer das recentes quedas de Neymar na Copa do Mundo da Rússia? Uma empresa desenvolvedora de jogos, a Push Start, aproveitou a zoeira em cima do atacante brasileiro e a dinâmica do famoso jogo do pássaro voador para lançar o "NeyBoy Challenge", desafio para computadores e smartphones cujo objeti...