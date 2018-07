Esporte Caiu mais: valor de mercado de Neymar despenca e de Mbappé sobe 44% O argentino Messi, que também não fez uma boa Copa, também teve seu contrato desvalorizado

Neymar ainda é o jogador mais valioso do mundo, cujo contrato está avaliado em R$ 789 milhões. Mas a Copa do Mundo da Rússia fez mal para a marca que o atacante da seleção brasileira carrega. De acordo com apuração da Pluri Consultoria, empresa especializada em mercado de jogadores de futebol, Neymar teve desvalorização de 11% em valor de mercado. Antes da Copa, o jogador v...