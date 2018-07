Esporte Caiu fora: Fifa anuncia candidatos a melhor jogador do mundo sem Neymar Pela primeira vez desde 2011, Neymar ficou fora da lista de finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa

Sem muitas surpresas, a entidade divulgou a lista com os dez jogadores que vão concorrer ao prêmio de melhor da temporada. OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018: Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Antoine Griezmann Eden Hazard Harry Kane Kylian Mbappe Lionel Messi Luka Modric Mohamed Salah Raphael Varane For the period ...