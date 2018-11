Esporte Cafu e Rivelino são homenageados no México e entram para Salão da Fama do Futebol Bi-campeão mundial, capitão em 2002, Cafu e Rivelino, craque e um dos melhores jogadores da Copa de 1970 foram honrados pelos feitos no desporto

Dois campeões mundiais pelo Brasil, Roberto Rivelino e Cafu receberam uma homenagem no México, na noite de terça-feira, e entraram para o Salão da Fama do Futebol Nacional e Internacional, que fica na cidade de Pachuca e tem o aval da Fifa. O ex-atacante foi um dos destaques do título em 1970, em solo mexicano, e o ex-lateral-direito participou das campanhas vitoriosas e...