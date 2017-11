Cafeinólatra, Michael supera dificuldades e cultiva sonhos no futebol

De café expresso, com algumas colheres de açúcar, a xícaras de café gourmet com pedaços de chocolates, chantilly ou até mesmo gelado. Não importa o tipo, o atacante Michael desfruta com prazer. O preferido, porém, é feito em casa, com coador e receita simples: açúcar, pó e água fervente. Pelo menos um litro da bebida, entre duas e três garrafas, é consumido diariamente pel...