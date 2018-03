Cacau e Léo Teles: magia da camisa 7 une pai e filho

A magia do número 7 une pai e filho em um laço que se estende da casa para os gramados. Aos poucos. o jovem Léo Teles busca trilhar um caminho parecido com o da sua maior inspiração: Cláudio Rabelo de Castro, o Cacau, ex-atacante do Goiás e pai do meia-atacante de 21 anos, que fez sua estreia pelo time profissional do esmeraldino na última partida do clube pelo Campeonato...