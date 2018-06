Esporte Caballero crê que defesa da Islândia vai dificultar estreia da Argentina na Copa Para o arqueiro, o time terá que ter muita paciência durante a partida

O goleiro Willy Caballero pregou respeito à Islândia, rival da Argentina na estreia da Copa do Mundo na Rússia, em partida pelo Grupo D que vai acontecer em Moscou, às 10 horas (de Brasília) deste sábado (16). Na reta final de preparação para o duelo, o jogador elogiou as qualidades defensivas do adversário, que pela primeira vez disputará um Mundial. "Temos trabal...