Esporte César defende pênalti, Flamengo bate Santos e se mantém na briga pelo título Em confronto equilibrado e que opôs dois times nervosos em campo, a equipe carioca saiu vencedora com um gol de Henrique Dourado

Pressionado após dois tropeços, o Flamengo se recuperou no Campeonato Brasileiro e se manteve na briga pelo título da competição ao derrotar o Santos nesta quinta-feira, por 1 a 0, no Maracanã, pela 34ª rodada. Em confronto equilibrado e que opôs dois times nervosos em campo, a equipe carioca saiu vencedora com um gol de Henrique Dourado e viu o rival perder um pênalti c...