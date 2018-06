Esporte Câmeras flagram Sampaoli perguntando a Messi se devia colocar Agüero em campo O treinador perdeu o prestígio com o elenco após a derrota para a Croácia, no qual o elenco pediu que ele simplificasse nas modificações

A vitória da seleção argentina por 2 a 1 sobre a Nigéria deu alguns sinais de que realmente o técnico Jorge Sampaoli é mero espectador na beira do gramado. Durante o segundo tempo, enquanto a partida ainda estava empatada em 1 a 1, as câmeras flagraram o treinador pedindo orientações a Lionel Messi. De acordo com a leitura labial das imagens viralizadas nas redes ...